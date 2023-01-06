Новый опрос показал, сколько израильтян выступают против назначения Дери министром

Даже среди избирателей Нетаниягу большинство считают, что Дери не подходит для должности министра.

Подавляющее большинство населения против назначения Арье Дери министром.

Результаты опроса опубликовал 12 канал.

Даже среди избирателей Нетаниягу есть незначительное большинство, считающее, что Дери не подходит для должности министра.

Согласно опросу, 65% граждан Израиля считают, что Дери, назначенный министром внутренних дел и здравоохранения в новом правительстве, не подходит для должности министра, а 22% считают, что он подходит.

В блоке Нетаниягу тенденция такова: 43% избирателей считают Дери недостойным, а 42% считают, что он достоин назначения министром.

В ходе опроса также изучилась позиция общественности в отношении реформы судебной системы, представленной министром юстиции Яривом Левиным. Здесь тоже подавляющее большинство населения против запланированных изменений — 39% населения против и 29% за. С другой стороны, среди избирателей блока Нетаниягу наблюдается такой результат: за реформу — 51% избирателей за и 49% против.

Читайте также: офис Нетаниягу уволил трех водителей из премьерского кортежа.

Кроме того, Дери потребовал персонального удвоенного оклада для своего назначенца в Минздраве — СМИ.