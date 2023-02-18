Обошлось без повреждений: в Самарии утром произошло землетрясение

Сегодня утром, 18 февраля (в 6:09), в Самарии произошло землетрясение магнитудой 3,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом пишет Times of Israel.

Согласно данным Геологического института, эпицентр находился в восточной части Самарии на глубине одного километра. Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Эксперты говорят, что такие незначительные землетрясения — обычное явление в Израиле, который расположен вдоль активной линии разлома: сирийско-африканского разлома, проходящего по всей длине границы, разделяющей Израиль и Иорданию. Крупные землетрясения в этом районе случаются в среднем раз в 80 лет, хотя последнее произошло более века назад.

«Курсор» писал ранее, что 12 февраля правительство утвердило предложение о создании министерской комиссии по вопросам готовности общественности к чрезвычайным ситуациям. Такое решение было принято после землетрясений, которые накрыли Турцию, Сирию, Израиль и ряд других стран.

Еще мы писали, что в Турции произошла серия сильных землетрясений, которая привела к большому количеству жертв и масштабным разрушениям. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а учитывая, что наша страна находится в сейсмически активной зоне, то не исключено, что мощное землетрясение может всколыхнуть и израильские города. В связи с этим, Совет национальной безопасности разработал план по подготовке к возможному стихийному бедствию.

Напомним, что исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме создали новую систему, с помощью которой можно фиксировать подводные землетрясение в момент их зарождения.

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