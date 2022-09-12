Обрек на невежество: Беннет раскритиковал Нетаниягу

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет раскритиковал лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, потому что тот пообещал государственное финансирование ультраортодоксальным школам, где не преподают светские предметы.

По мнению Беннета, из-за этого решения лидера Ликуда школьники-харедимы будут обречены жить в невежестве.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Перевод огромных сумм в школы, которые отказываются преподавать английский язык и математику, создаст целое поколение молодых людей без навыков, работы или дохода. Они обрекли их на невежество», – заявил Беннет.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу пообещал ультраортодоксальным школам, где не преподают светские предметы, предоставление государственного финансирования, если он вернется к власти по итогам выбором. Он об этом заявил, когда выступил посредником в сделке для хасидской партии Агудат Исраэль и нехасидской партии Дегель ха-Тора касаемо их объединения в ультраортодоксальную политическую партию «Объединенный иудаизм Торы».

Финансирование от государства предложили как стимул для ультраортодоксальных школ преподавать светские предметы, чтобы ученики получали необходимые навыки для работы. Лидера Ликуда беспокоило то, что одной или обеим партиям не удастся преодолеть избирательный барьер в отдельных партиях, что подорвет шансы Нетаниягу на создание коалиции большинства в 120-местном Кнессете.

Ранее Нетаниягу заявил, что не уйдет в отставку, если ему не удастся сформировать правительство после выборов.

Также мы рассказывали, что Нетаниягу прокомментировал высказывание депутата Кнессета Нира Барката, который сказал, что в случае победы на выборах глава Ликуда уволит назначенного правительством генпрокурора Гали-Баарав-Миара.

Помимо этого, появилась информация о том, что Шольц может поддержать Лапида на предстоящих выборах.