Объявление Нетаниягу «недееспособным» потребует одобрения 90 депутатов — СМИ

Член парламента от коалиции «Ликуд» Офир Кац вместе с лидерами фракций всех партий коалиции предложили накануне закон, который ограничит возможность генерального прокурора Израиля объявить премьер-министра «недееспособным» случаями, когда премьер-министр «физически или умственно» недееспособен выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Законопроект является ответом коалиции на директиву Высокого суда от 10 февраля о том, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара потребовала в течение месяца ответить на апелляцию Движения за качественное правительство в Израиле о признании премьер-министра Биньямина Нетаниягу недееспособным на этой должности из-за конфликта интересов между предложенными правительством судебными реформами и продолжающимися уголовными процессами над ним.

Новый законопроект лишит генпрокурора права делать такое заявление и, следовательно, сделает апелляцию неуместной. Заявленная цель законопроекта, согласно заявлению, состоит в том, чтобы «предотвратить использование действующего закона в целях противодействия волеизъявлению избирателя», и он «повысит определенность и стабильность».

Действующий закон фактически не допускает объявления недееспособности в случаях, которые напрямую не связаны с физическими или умственными недостатками, и законопроект призван лишь разъяснить это, говорится в заявлении. Кроме того, единственным органом, который сможет объявить премьер-министра недееспособным против его воли, если он физически и умственно способен выполнять свою работу, является Кнессет, большинство из которых составляет не менее 90 членов Кнессета.

«Мы разъясняем то, что понимает любой разумный человек в одиночку в отношении действующего закона. Народ и его представители назначают премьер-министра, и только народ и его представители могут изменить этот выбор», — говорится в заявлении Каца.

В ответ Движение за качественное правительство заявило, что требование о том, чтобы 90 депутатов Кнессета фактически поддержали такой шаг, означает, что этого никогда не произойдет.

«Предотвращение объявления премьер-министра недееспособным, как сейчас предлагает коалиция, позволит Нетаньяху продолжать разрушать израильскую демократию, чтобы избежать власти закона, и этого нельзя допустить!», — говорится в заявлении Движения.

Ранее курсор писал, что юрсоветник отклоняет просьбу Герцога касательно Нетаниягу — СМИ. Премьер-министр не может быть вовлечен в переговоры по судебной реформе из-за соглашения о конфликте интересов 2020 года, запрещающего ему заниматься делами, которые могут повлиять на его текущий судебный процесс.

Курсор писал, что Герцог встретился с Ротманом, Лапидом и Ганцем. Президент Ицхак Герцог продолжает свои усилия по достижению компромисса в отношении судебной реформы, инициированной министром юстиции Яривом Левиным.

Как сообщал Курсор, накануне президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».