В Израиле существенно снизилось число людей, ищущих работу

Так, в январе количество претендентов на пособие по безработице, находящихся в ЦАХАЛе, достигло самого низкого уровня с начала кризиса и составило всего 6,8 тысячи человек.

Если в феврале 2020 года совокупное количество ищущих работу составляло около 164 000 человек, то в январе 2022 года оно составило 168,8 тысяч, что является самым низким показателем, зарегистрированным в Израиле с начала ковид-кризиса.

В то же время важно отметить, что претендентов на пособие сегодня примерно на 20% выше, чем накануне кризиса, по оценке службы занятости. Это из-за того, что люди, не вернувшиеся на работу после начала ковид-кризиса, нуждались в социальных выплатах, и в результате число претендентов на пособие по доходам в настоящее время выше, чем до пандемии.

Как ранее писал Курсор, цены на лосося выросли около двух недель назад и сегодня продолжают очередной рост. Если на прошлой неделе целый лосось стоил от 50 до 60 шекелей за килограмм, то завтра его цена достигнет 75 шекелей. Кроме того, свежее филе лосося на прошлой неделе можно было купить за 90 шекелей, а на этой неделе оно будет стоить уже 120 шекелей.

Курсор также передавал, что 60% израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни. Согласно новому опросу, около половины израильтян сообщают, что на них значительно повлиял рост стоимости жизни в Израиле, и они были вынуждены сокращать базовые расходы.

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