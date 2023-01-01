Офир Софер вступает в должность министра алии и интеграции (прямая трансляция)

Крайне правый депутат призвал внести поправки в законодательство, которое автоматически предоставляет евреям и некоторым из их потомков израильское гражданство.

Офир Софер вступает в должность министра алии и интеграции.

За прямой трансляцией церемонии можно следить на портале inn.co.il.

Как известно, в декабре назначенный на пост министра алии и интеграции Офир Софер призвал внести поправки в законодательство, которое автоматически предоставляет евреям и некоторым из их потомков израильское гражданство.

Отвечая на вопрос о противоречивом «пункте о дедушке и бабушке», по которому любому, у кого есть дедушка и бабушка, может быть предоставлено израильское гражданство, если они не исповедуют другую религию, Софер сказал, что это «очень сложно» и что ему понадобится «льготный период», за который он изучит вопрос более подробно.

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Эхуд Барак обвинил новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу в стремлении свергнуть израильскую демократию и сказал, что оно проявляет «признаки фашизма».

Так, выступая на церемонии вступления в должность своего преемника на посту начальника штаба АОИ Амнона Липкина-Шахака, который умер в 2012 году, Барак сказал, что, если Верховный суд окажется не в состоянии защитить Израиль и его демократию от ультраправой коалиции, граждане Израиля должны устроить «ненасильственный бунт», чтобы подавить его.

«Как человек, который хорошо знал Амнона, я могу предположить, что он сказал бы об этом правительстве — что оно было приведено к присяге на законных основаниях, но явно действует незаконно», — сказал Барак.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.