«Они съедят вашу печень»: бывший министр юстиции предупредил Нетаниягу

Бывший министр юстиции Хаим Рамон поделился своим мнением касаемо нового правительства в интервью для радио 103FM.

«Тяжелое, почти черное облако недоверия является причиной того, что важные законы, например закон Бен-Гвира, стараются принять быстро», — пояснил он.

«Поскольку они не доверяют Нетаниягу, они хотят принять законы до формирования правительства, — сказал бывший министр. — Это серьезно вредит надлежащему администрированию и управлению. Так почему же? Такое недоверие имеет свои последствия. Это власть без ответственности и ответственность без власти».

«Это недоверие является семенами катастрофы которые не позволят этому правительству действовать. Более того, Нетаниягу думает, что когда он сформирует правительство, он сможет их обучить и делать, что хочет, он думает, что сможет их очернить и тому подобное. Я хочу сказать назначенному премьер-министру: ребята, с которыми вы имеете дело на этот раз, особенно Бен-Гвир и Смотрич, они съедят вашу печень, если вы захотите их очернить», — отметил он.

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