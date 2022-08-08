Операция в Газе завершилась: Лапид и Ганц возвращаются к своей «войне»

Израиль, завершив одну войну, переходит к другой — связанной с выборами и предстоящим решением определиться с направлением дальнейшей политики государства.

Завершение активный действий Израиля в Газе против Исламского джихада вновь вывело на первый план внутренние вопросы внутри страны.

Скоро наступит осень, когда Израиль перейдет в новую фазу выборов и должен будет определиться со своим выбором.

Можно сказать, что операция закончилась тем, о чем мечтал Израиль: отсутствие жертв и минимальный ущерб с израильской стороны по сравнению с полным устранением высшего командования палестинского Исламского джихада. Это все плюсы в копилку Яира Лапида, нового премьер-министра, и министра обороны Бени Ганца.

Останутся ли они в мирных отношениях друг с другом или развяжут внутреннюю «войну», пока неизвестно.

На этих выборах направление будут определять правоцентристские избиратели. Доверие избирателей будет за «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша» и «Еш Атид». Решение атаковать Исламский джихад и разрешение евреям посещать Храмовую гору, а также разрешение Нафтали Беннета пройти Маршу флага в День Иерусалима привели этот электорат к сложному выбору, заставив опасаться правительства во главе с Лапидом или Ганцем.

Это, конечно, не гарантирует, что блок Нетаниягу не получит необходимых 61 места в Кнессете, но и Лапиду и Ганцу предстоит победить много трудных моментов.

«Курсор» писал, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.

Кроме того, наш сайт сообщал, что ЦАХАЛ опубликовал итоги операции «Рассвет» в цифрах.