Операция «Волнорез»: силы безопасности произвели новые аресты

Армия обороны Израиля, ШАБАК и пограничная полиция за ночь арестовали 6 человек в Иудее и Самарии. О жертвах среди израильских сил не сообщается.

Силы ЦАХАЛа, Шин-Бет и пограничной полиции арестовали шесть разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии, аресты были проведены в деревне Харас, лагере беженцев Аль-Аида и в городах Наблус и Рамаллах во вторник вечером.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа.

Разыскиваемые лица и найденное оружие переданы для дальнейшего расследования силам безопасности, о жертвах среди израильских сил не сообщается.

Напомним, что во вторник вечером в северном городе Бака аль-Гарбия был застрелен мужчина, что стало восьмым убийством в арабской общине за последние полторы недели.

Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжается забастовка учителей: названы города. Израильские учителя продолжают свои забастовки, которые проходят на фоне того, что правительство не стремиться инвестировать средства в сферу образования.

Кроме того, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.