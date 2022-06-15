Оппозиция побеждает коалицию по налоговому законодательству

Законопроект, автором которого является депутат Кнессета «Ликуд» Галит Дистал Атбарян, был принят 51 голосами против 50.

Лидеру оппозиции Биньямина Нетаниягу удалось победить коалицию премьер-министра Нафтали Беннета на голосовании в среду по налоговому законопроекту на пленуме Кнессета.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Автором законопроекта является депутат Кнессета «Ликуд» Галит Дистал Атбарян и он был принят 51 голосами против 50.

Ожидается, что оппозиция одержит больше побед на пленуме в среду из-за многочисленных мятежей в коалиции.

Курсор ранее писал, что коалиция стремительно теряет поддержку. Опрос показал, что большинство израильской общественности недовольно правящей коалицией и что партия Гидеона Саара «Тиква Хадаша» набирает меньше минимального количества голосов, необходимого для прохождения в Кнессет.

Также сообщалось, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

Кроме того, Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.