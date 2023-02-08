Опрос показал, сколько молодых семей в Израиле не имеют собственной квартиры

Компания «Геокартография» провела опрос, заказанный клубом потребителей НОТ, и выяснила, что для многих молодых пар в стране покупка собственной недвижимости является серьезной проблемой.

Об этом пишет «НЭП».

Данные показали, что 62 процентам граждан трудно выплачивать ежемесячную ипотеку из-за повышения процентных ставок, а 49 процентов молодых пар в Израиле до сих пор не имеют собственной квартиры, при этом 23 процента — в прошлом году обдумывали покупку жилья, но в конечном счете отказались от этого решения.

Генеральный директор потребительского клуба НОТ проанализировал данные и отметил, что есть огромный разрыв у населения между желанием и необходимостью приобрести квартиру и самой возможностью это сделать. И основная причина, как показал опрос, кроется в скачке процентных ставок.

«Курсор» писал ранее, что в течение 2022 года в некоторых израильских городах существенно подорожала аренда жилья. Например, в Нетании стоимость аренды 4-комнатной квартиры увеличилась на 30 процентов — до 6827 шекелей в месяц.

Еще мы писали, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале 2022 года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.

Напомним, что рынок жилой недвижимости в Тель-Авиве замедлился больше, чем где-либо еще в Израиле, но цены пока остаются высокими.

Читайте также, что в прошлом году в Израиле ежемесячные расходы на жилье для всех домохозяйств в среднем составили 3763 шекеля, то есть 23 процента от доходов граждан.