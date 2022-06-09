Орбах встретится с Беннетом после получения предложения от Ликуда

Депутат Кнессета Нир Орбах, которому предложили место в списке партии «Ликуд» на предстоящих выборах, сегодня вечером встретится с премьер-министром Нафтали Беннетом.
Высокопоставленные члены правого блока заявили в разговоре с Kan News, что параллельно с контактами с Орбахом «Ликуд» также ведет переговоры с заместителем министра Абиром Кара, чтобы склонить его к выходу из коалиции.
Переговоры ведутся с целью убедить одного из двоих первым выйти из коалиции и тем самым обеспечить себе место в списке «Ликуда».
Заместитель министра Кара в ответ заявил, что не может предсказать, что произойдет через неделю-две, но на данный момент утверждает, что не ведет переговоров с партией «Ликуд».
Курсор ранее писал, что Беннет прибыл в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ. «Я выражаю королевской семье свои соболезнования и соболезнования народа Израиля в связи с кончиной президента шейха Халифы бин Заида, который помог проложить путь к партнерству между Израилем и Эмиратами», — заявил Беннет в четверг.
Также мы писали, что Саар осудил оппозицию за голосование против законопроекта о поселенцах. Министр юстиции Израиля заявил, что оппозиция во главе с Нетаниягу делает все для того, чтобы разрушить страну. «Я теперь в оппозиции, поэтому я буду голосовать против всего, и страна может гореть», — рассказал о позиции сторонников Нетаниягу Саар.