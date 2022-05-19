Озвучены подробности встречи Ганца и Салливана в Белом Доме

Визит Ганца совпал с тем, что переговоры между Соединенными Штатами, Ираном и западными державами по ядерной программе Тегерана зашли в тупик.

Министр обороны Бени Ганц встретился в среду с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Белом доме, чтобы обсудить угрозу, которую представляет ядерный проект Ирана, и прогресс, достигнутый Исламской Республикой.

На встрече присутствовал посол Израиля в США Майк Херцог, бригадный генерал (в отставке) Дрор Шалом, начальник отдела политической безопасности Министерства обороны, начальник штаба министра Мааян Исраэль и военный секретарь министра, бригадный генерал Яки Дольф.

Согласно отчету, опубликованному его офисом, во время встречи с Салливаном Ганц «обсудил прогресс Ирана в его ядерной программе наряду с его дестабилизирующей региональной деятельностью и подчеркнул необходимость тесного сотрудничества и подготовки к любому будущему сценарию».

Визит Ганца совпал с тем, что переговоры между Соединенными Штатами, Ираном и западными державами по ядерной программе Тегерана зашли в тупик.

Согласно заявлению, Ганц «поблагодарил Салливана за приверженность администрации США и президента Байдена сотрудничеству в области безопасности между соответствующими оборонными ведомствами».

Ранее Курсор писал, что два перехватчика Iron Dome были запущены израильскими военными после ошибочной идентификации возможного проникновения из Ливана.