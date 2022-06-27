Палестинская администрация обеспокоена визитом Байдена: озвучена причина

Палестинская администрация опасается, что визит Байдена отодвинет на второй план палестинский вопрос. ПА также обеспокоена тем, что Саудовская Аравия находится на пути к нормализации своих отношений с Израилем.

После проведения серии встреч с высокопоставленными должностными лицами ООП и ФАТХ в Рамалле для обсуждения предстоящего визита президента США Джо Байдена в Израиль глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье прибыл в Амман для переговоров с королем Иордании Абдаллой.

Переговоры Аббаса и Абдаллы начались после того, как палестинские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что палестинский вопрос будет «маргинализирован» после разговоров о формировании нового израильско-арабского военного союза в регионе.

Палестинское руководство также обеспокоено тем, что Саудовская Аравия находится на пути к нормализации своих отношений с Израилем, что, как опасается Рамалла, еще больше усилит изоляцию палестинцев в арабском мире.

И военный союз, и израильско-саудовские отношения находятся в повестке дня переговоров Байдена в следующем месяце в Саудовской Аравии и Израиле.

Палестинские официальные лица заявили, что переговоры Аббаса с королем Абдаллой проходили в контексте продолжающейся координации между палестинцами и Иорданией. Аббаса сопровождали генеральный секретарь ООП Хусейн аль-Шейх и Маджед Фарадж, глава Службы общей разведки ПА.

Иорданский монарх сказал Аббасу, что Иордания поддерживает палестинский народ и его дело, говорится в заявлении королевского дворца в Аммане. Он также подчеркнул, что единственный способ положить конец палестино-израильскому конфликту — это решение о создании двух государств, и подтвердил необходимость сохранения статус-кво на Храмовой горе.

Абдалла сообщил президенту ПА, что Иордания «находится в постоянном контакте с США и работает над тем, чтобы поставить палестинский вопрос на первое место в повестке дня Байдена во время его визита в регион».

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