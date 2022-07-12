Ситуация с коронавирусом в Израиле: число активных заболевших растет

Сегодня, 12 июля, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 41 341 тест. Индекс заражаемости (число людей, которых может заразить один человек с COVID до того, как его изолировали)- 0,94. С начала пандемии было выявлено 4 468 278 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 66 086 человек.

В больницы госпитализировано 1 229 человека. Состояние 394 пациентов оценивается как тяжелое, 73 пациента подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 11 069 человек.

По данным Минздрава на 12 июля, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 713 217 человек, вторую дозу — 6 146 682 человек, третью дозу — 4 503 668 человек, четвертую дозу — 833 700 человек.

В ведомстве заявили, что в Израиле началась новая волна эпидемии коронавируса. Кроме этого, возобновляют работу коронавирусные отделения в больницах.

Ранее Курсор писал, что в Израиле могут ввести масочный режим в помещениях. Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, профессор Салман Зарка призвал общественность носить маски для лица, находясь в закрытых помещении, и сказал, что официальные лица встретятся в ближайшие дни, чтобы рассмотреть вопрос о том, чтобы ввести обязательный масочный режим в помещениях.

Курсор писал ранее, что по словам Моше Фейглин, израильтяне младше 30 лет должны избегать вакцины от COVID-19 «как огня».

Также Курсор сообщал, что в Израиле вводят новую COVID-политику для возвращающихся в страну граждан. Новая политика вводится на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле.

В Израиле утвердили правила самостоятельного тестирования на COVID-19.

Наша редакция писала, что израильские ученые выяснили, как появляются новые варианты COVID-19.

Также сообщалось о девяти симптомах Омикрона, поражающих полностью вакцинированных.

Напомним, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.