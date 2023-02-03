Переоделись в полицейских: появилось видео нападения и двойного убийства в Нацерете

В пятницу утром двое братьев были застрелены в Нацерете. Стало известно, что наемные убийцы прибыли к дому под видом полицейских, постучали в дверь и открыли стрельбу.

Об этом сообщает Израильские трудовыебудни.

Киллеры из клана Харири, переодевшись полицейскими, устроили криминальные разборки и ликвидировали сегодня ночью двух братьев, Халеда и Али Саади (в возрасте 28 и 31 года), которые относились к конкурирующему преступному клану Бакри.

В сети опубликовали видео, снятое очевидцами, где хорошо видно, как происходило нападение.

Преступление уже получило большую огласку. Министр безопасности Итамар Бен-Гвир также посетил Нацерет и обсудил сложившуюся криминальную обстановку с полицией Северного округа.

Ранее Курсор писал о двойном убийстве в Нацерете: Бен-Гвир отправился на место происшествия. Министр национальной безопасности обеспокоен криминальной обстановкой в стране.

Также мы информировали об изнасиловании на глазах у ребенка: жители Гадеры шокированы и собираются на протесты. Грабитель вначале вынес из дома деньги и драгоценности, а позже вернулся и изнасиловал женщину.

Наш сайт уже информировал, что суд оставил под стражей подозреваемых в убийстве подростка в Ришон ле-Ционе.

Читайте также: Новое нападение на медработников: родители больного ребенка устроили разгром в «Асаф а-Рофе».