Перестрелка в Шхеме: арестован террорист из группировки «Логово льва»

Вооруженные силы ЦАХАЛа провели операцию в Шхеме по задержанию террористов. В результате перестрелки среди палестинцев есть раненые.

Утром в пятницу объединенные силы ЦАХАЛа и пограничной полиции вошли в город Шхем с целью задержания боевика из террористической организации «Логово льва».

Об этом сообщает inn.

В результате операции возникла перестрелка между силами ЦАХАЛа и террористами. Палестинцы сообщают о нескольких огнестрельных ранениях. Потерь среди боевиков нет.

כוחותינו מכתרים בית של מחבל ב-שכם pic.twitter.com/wNRXfC8Y3V — בז news (@1717Bazz) December 2, 2022

Палестинские СМИ уже сообщили, что задержанный — Ахмед аль-Хараз, боевик террористической группировки «Логово льва».

Ранее Курсор писал, что палестинцы обстреляли автобус на севере от Иерусалима: появились фото. ЦАХАЛ проводит патрулирование нескольких районов в связи с нападением палестинцев на автобус на шоссе 60 к северу от Иерусалима.

Также Курсор сообщал про новую интифаду: Бар-Лев назвал причину, которая может ее спровоцировать. Уходящий в отставку министр общественной безопасности Омер Барлев предупредил, что его преемник может спровоцировать широкомасштабные палестинские волнения, если попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

что в Бейт-Шемеше женщина получила травму, выпав из автобуса.

Кроме того, мы информировали, что двух подростков подозревают в нападении на водителя автобуса в Реховоте. Сотрудники полиции арестовали двух 15-летних подростков из Кирьят-Экрона по подозрению в нападении на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте.