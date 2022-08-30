Перестрелка возле дома боевиков: в Шхеме продолжается операция ЦАХАЛа по задержанию террористов

После ночного теракта, силы ЦАХАЛ и ЯМАМ вошли в Шхем, и окружили дом, в котором забаррикадировались арабские террористы. Террористы вероятно связаны с другим инцидентом.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
На данный момент в сторону здания выпущено около 5 залпов из гранатометов «Матадор», идет ожесточенная перестрелка между террористами и солдатами ЦАХАЛ.
Арабские издания сообщают, что в доме укрываются трое террористов: Халил АльСавали, Набиль АльСавали, Нахад Айод.
Ранее Курсор уже писал про теракт в Шхеме: ЦАХАЛ проводит операцию по задержанию террористов. В Шхеме солдаты ЦАХАЛа проводят операцию по розыску и аресту арабских террористов, обстрелявших ночью машину паломников к гробнице Йосефа.
Напомним, мы сообщали о теракте у входа в гробницу Йосефа: пять человек ранены. В результате обстрела террористами в Шхеме загорелась машина израильтян. Они чудом успели выскочить из нее и спрятались в комплексе гробниц.
Также мы информировали, что на границе с Иорданией предотвратили контрабанду оружия. ЦАХАЛ вместе с пограничниками и полицией предотвратили очередную попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией.
Кроме того, редакция писала как Бен-Гвир обрушился на Ганца: «Служит отрицателю Холокоста».