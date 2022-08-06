По Израилю из сектора Газа было уже выпущено более 160 ракет

Начиная с вечера пятницы, из сектора Газа был осуществлен обстрел Израиля, уже выпущено более 160 ракет по южным и центральным районам.

Силы обороны Израиля заявили, что готовы к «недельной операции» и что с вечера пятницы, 5 августа, по Израилю было выпущено более 160 ракет из сектора Газа.

Об этом передает издание Times of Israel.

Военные говорят, что система противоракетной обороны «Железный купол» продемонстрировала 95-процентный успех при перехвате снарядов, выпущенных террористическими группировками в Газе по израильским городам.

На брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ран Кочав заявил, что около 30 ракет, выпущенных террористами, не пересекли границу с Израилем и упали в пределах анклава.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.