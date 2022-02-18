Покушение на убийство: в Тайбе взорвали автомобиль

В Тайбе было совершено покушение на убийство. Так, 50-летний мужчина серьезно пострадал в результате подрыва его машины.
Об этом пишут журналисты Kan News.
На опубликованной ими видеозаписи можно видеть последствия мощного взрыва.
Ранее Курсор сообщал, что в пятницу, 18 февраля, в Нетании произошло сразу два серьезных происшествия, при которых один человек погиб, а еще несколько получили травмы.
Так, 50-летний техник, которые занимался ремонтом лифта, погиб на рабочем месте. Он поднялся в машинное отделение лифта на крыше здания, которое расположено на улице Гордон. Во время работы его ударило током.
Затем, буквально через полчаса, 70-летняя женщина, которая ехала по улице Пинкас, не справилась с управлением автомобиля. Она выехала на тротуар и врезалась в прилавок кафе.
Кроме того, Курсор писал, что тележурналист найден застреленным в пригороде Иерусалима.
Еще Курсор передавал, что в ходе аварии в Хайфе с участием трех авто пострадала 63-летняя женщина.
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