Покушение на убийство: в Тайбе взорвали автомобиль

В результате взрыва автомобиля серьезно ранен его владелец. По предварительной информации, это было покушение на убийство.

В Тайбе было совершено покушение на убийство. Так, 50-летний мужчина серьезно пострадал в результате подрыва его машины.

Об этом пишут журналисты Kan News.

ניסיון חיסול בטייבה: גבר כבן 50 נפצע קשה בהתפוצצות רכבו pic.twitter.com/YXsJuY0mea — כאן חדשות (@kann_news) February 18, 2022

На опубликованной ими видеозаписи можно видеть последствия мощного взрыва.

Ранее Курсор сообщал, что в пятницу, 18 февраля, в Нетании произошло сразу два серьезных происшествия, при которых один человек погиб, а еще несколько получили травмы.

Так, 50-летний техник, которые занимался ремонтом лифта, погиб на рабочем месте. Он поднялся в машинное отделение лифта на крыше здания, которое расположено на улице Гордон. Во время работы его ударило током.

Затем, буквально через полчаса, 70-летняя женщина, которая ехала по улице Пинкас, не справилась с управлением автомобиля. Она выехала на тротуар и врезалась в прилавок кафе.

Кроме того, Курсор писал, что тележурналист найден застреленным в пригороде Иерусалима.

Еще Курсор передавал, что в ходе аварии в Хайфе с участием трех авто пострадала 63-летняя женщина.

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