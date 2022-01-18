Подразделение ЦАХАЛа возвращается к оперативной деятельности после смерти двух солдат

Солдаты ЦАХАЛа

Фото: Basel Awidat/Flash90

В ночь на четверг два офицера были застрелены солдатами из-за ошибки идентификации вблизи тренировочной базы Наби-Муса в долине реки Иордан.

Автор материала: Кати Адхам