Подразделение ЦАХАЛа возвращается к оперативной деятельности после смерти двух солдат

21:50, Вчера
Новости Израиля
Солдаты ЦАХАЛа фото
Солдаты ЦАХАЛа
Фото: Basel Awidat/Flash90

В ночь на четверг два офицера были застрелены солдатами из-за ошибки идентификации вблизи тренировочной базы Наби-Муса в долине реки Иордан.

Элитное подразделение ЦАХАЛа «Эгоз» вернулось к тренировкам и оперативной деятельности после гибели двух офицеров в результате дружественного огня на прошлой неделе.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави посетил во вторник тренировку Эгоза и провел обсуждение инцидента с офицерами и солдатами.
28-летний майор Офек Аарон и 26-летний майор Итамар Эльхарар были убиты после того, как другой офицер принял их за вооруженных террористов.

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Автор материала:
Кати Адхам
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