Подразделение ЦАХАЛа возвращается к оперативной деятельности после смерти двух солдат

Элитное подразделение ЦАХАЛа «Эгоз» вернулось к тренировкам и оперативной деятельности после гибели двух офицеров в результате дружественного огня на прошлой неделе.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави посетил во вторник тренировку Эгоза и провел обсуждение инцидента с офицерами и солдатами.
Напомним, что «Курсор» ранее писал о том, что два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан.
Также стали известны имена погибших солдат.
28-летний майор Офек Аарон и 26-летний майор Итамар Эльхарар были убиты после того, как другой офицер принял их за вооруженных террористов.
Еще «Курсор» ранее писал о том, что Израиль предотвратил попытку Ирана завербовать граждан в качестве шпионов.
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