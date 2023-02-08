Подростка в Хайфе задержали по подозрению в надругательстве над ученицей

В среду, 8 февраля, сотрудники полиции задержали в Хайфе 17-летнего жителя деревни Кафр-Манда по подозрению в совершении развратного действия в отношении школьницы.

Об этом пишет издание News.walla.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследовать инцидент после заявления потерпевшей. Подросток работал уборщиком в школе, где было совершено преступление.

Обстоятельства дела выясняются.

«Курсор» писал ранее, что 10 января, в Ашкелоне был задержан 28-летний мужчина по подозрению в совершении развратных действий в отношении двух девочек.

Еще мы писали, что прокуратура 1 февраля предъявила обвинение жительнице Иерусалима за выдачу себя за бразильскую девушку в Instagram и совершение сексуальных преступлений в отношении восьми детей в возрасте от 11 до 15 лет. Согласно обвинительному акту, обвиняемая вступали в сексуальные отношения с детьми через социальную сеть.

Напомним, что жителя Тель-Авива в понедельник, 2 января, задержали по подозрению в сексуальных домогательствах и угрозах в отношении несовершеннолетних. Подозреваемый с фиктивным профилем в Instagram обратился к большому количеству подростков в возрасте от 12 до 15 лет по всей стране с предложениями сексуального характера.

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