Подростку с севера Израиля предъявили обвинение в связях с Исламским государством

Подросток также пытался убедить нескольких своих друзей присоединиться к ИГ, однако они отказались.

Прокуратура предъявила обвинение арабскому подростку из северного Израиля в связи с его предполагаемой связью с террористической группировкой «Исламское государство», сообщает министерство юстиции.

Согласно обвинительному заключению, за последние два года 16-летний подросток контактировал с несколькими членами джихадистской группировки.

В обвинительном заключении говорится, что в 2020 году он был заинтересован в том, чтобы принести присягу на верность ИГ и потенциально вступить в его ряды за границей.

В обвинительном заключении говорится, что в 2021 году подросток присягнул на верность группе и продолжал контактировать с ее членами, которые дали ему инструкции по изготовлению взрывных устройств и самодельного оружия.

Подросток также пытался убедить нескольких своих друзей присоединиться к ИГ, однако, согласно обвинительному заключению, они отказались.

Поскольку он несовершеннолетний, имя подозреваемого запрещено публиковать.

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