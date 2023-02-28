Поликлиники Израиля задолжали государственным больницам крупную сумму

На сегодняшний день финансовое состояние больничных касс Израиля довольно плачевное, учитывая тот факт, что они задолжали государственным медицинским учреждениям большее 4,4 млрд шекелей, согласно данным третьего квартала 2022 года.

Об этом пишет издание Calcalist.

Недавно правительство приняло государственный бюджет на 2023-2024 годы, но в нем не предусмотрены дополнительные ассигнования для того, чтобы закрыть долги больничных касс, которые в скором времени могут столкнуться с полным банкротством. Экс-глава минздрава Арье Дери обещал выделять на медицинские нужны 6 млрд шекелей в год, но после его ухода с поста, ведомство так и не получило необходимую сумму.

Отмечается, что в министерстве финансов пытались частично решить проблему и предложили выделить 1,5 млрд шекелей, но в минздраве отказались от такого варианта. Ситуация усугубляется также тем, что каждый месяц минфин должен выплачивать по процентам от миллиардных долгов больничных касс.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля заявило, что количество больничных коек в психиатрических, реабилитационных и гериатрических больницах страны отстает от среднего показателя в развитых странах ОЭСР. Показатель ниже почти на 50 процентов.

Еще мы писали, что израильтянам разрешат выбирать больницу для лечения. Министерство здравоохранения в Израиле опубликовало предложенную реформу, которая позволит обществу выбирать больницы для получения лечения.

Напомним, что на базе психиатрического отделения больницы «Ихилов» будут оказывать помощь беженцам, страдающим от посттравматических стрессовых расстройств. Программа рассчитана на 250 человек и она началась в январе 2023 года.