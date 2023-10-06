Силовики ПА прибыли на место событий, чтобы закрыть фестиваль, посвященный 36-летию со дня создания боевого крыла Исламского джихада.

Ожесточенные столкновения между сотрудниками Службы превентивной безопасности Палестинской автономии и боевиками террористической организации "Исламский джихад" вспыхнули днем в пятницу, 6 октября, в лагере Нур а-Шамс в пригороде Тулькарма.

Об этом сообщает портал Детали.

Согласно информации местных источников, силовики прибыли на место событий, чтобы закрыть фестиваль, посвященный 36-летию со дня создания боевого крыла группировки. Когда боевики «Исламского джихада» отказались разойтись, по ним был открыт огонь. В ходе перестрелки ранения получили по одному человеку с каждой стороны.

Напомним, по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отдела, в воскресенье, 24 сентября, было решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Решение было принято на фоне продолжающихся беспорядков у пограничного ограждения сектора Газа и продолжающегося запуска зажигательных шаров в сторону израильской территории.

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины заявили о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.