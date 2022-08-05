Ракетная атака террористов: как подготовились полиция и пожарные

Полиция укрепила силы в районах, подверженных ракетной угрозе, и готовит резервы для экстренного развертывания.

Израильская полиция повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали крупную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа.

В заявлении говорится, что полиция укрепляет силы в районах, подверженных ракетной угрозе, и готовит 10 резервных рот пограничной полиции для экстренного развертывания.

Израильская пожарно-спасательная служба заявила также, что повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали операцию «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад» в секторе Газа.

В заявлении говорится, что в районах на юге Израиля, находящихся под угрозой ракетного обстрела, пожарные будут готовы в большем количестве мест, чтобы быстро реагировать на инциденты.

Отметим, что так называемый «Объединенный оперативный штаб» различных палестинских террористических группировок в секторе Газа заявил, что Израиль несет «полную ответственность» за авиаудары в секторе Газа, и они «не останутся безнаказанными».

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.

Еще мы писали, что палестинский чиновник сообщил общественной телерадиокомпании «Кан», что «Исламский джихад» оказывает сильное давление на ХАМАС, чтобы тот присоединился к их военному фронту против Израиля после авиаударов ЦАХАЛа ранее сегодня.