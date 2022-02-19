Полиция нашла оружие, которое украли из музея Голани

Пока не известно, знали ли подозреваемые арабы то, что музейное оружие на самом деле вовсе не стреляет, а имеет лишь историческую ценность. Однако все оружие вернут в скором времени в музей дивизии «Голани».

В полиции Северного округа сообщили, что уже нашли оружие, которое украли арабы-бедуины из музея Голани. Как оказалось, оно было закопано под кустами, а затем придавили камнями. В скором времени все экспонаты отдадут музею.

Напомним, что сам музей Голани находится на пересечении шоссе под номерами 65 и 77.

Стоит отметить, что о краже стало известно только сегодня, но произошло преступление в пятницу.

Напомним, что полиция в связи с этим делом арестовала шестерых подозреваемых, жителей села Туба-Зангария, и они будут доставлены в суд по поводу продления их задержания.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что директриса женской школы харедим подозревается в многочисленных сексуальных домогательствах. Несколько бывших учениц заявили, что директриса использовала «домогательства» в качестве наказания за проступки. Она якобы закрывалась с девочками в классе, чтобы их никто не видел, и совершала с ними действия сексуального характера.

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