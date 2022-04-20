Полиция: никто из участников демонстрации у Шхемских ворот не был арестован

Согласно заявлению полиции, никого не арестовали при возникших столкновениях с полицейскими во время марша к Шхемским воротам.

Во время беспорядков у Шхемских ворот, несмотря на столкновения полиции с участниками проведения марша, никто не был задержан, ни одного ареста не проводилось,

Об этом заявили в полиции, подводя итоги прошедшего события.

Пресс-служба полиции пояснила, что одного палестинца задерживали за разбитую бутылку, а другого — за брошенные камни.

В заявлении участников беспорядков обвиняют в неправомерных действиях при попытке дойти до Шхемских ворот, однако большинство повернуло к Яффским воротам после того, как полиция была вынуждена оттеснить их назад.

«Курсор» писал, что демонстранты отвергли предложение полиции провести парад в Еврейском квартале. Участники марша в Старом городе Иерусалиме не согласились с маршрутом, предложенным полицией — демонстранты все равно направятся к Шхемским воротам.

Ранее редакция информировала, что полиция заявила о планах создать резерв из бывших солдат ЦАХАЛа. Бывшие боевые солдаты Армии обороны Израиля смогут работать в полиции в резервном отряде, который будет привлекаться для усмирения беспорядков.

Также сообщалось, что Израиль разочарован реакцией ОАЭ на беспорядки в Иерусалиме. Израильский дипломат заявил, что состав эмиратского отчета и суть диалога между израильским послом и министром ОАЭ не совпадают.