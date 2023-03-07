Полиция подняла уровень боеготовности: с чем это связано

Полиция подняла уровень боеготовности из-за опасений очередной попытки мести ХАМАСа.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Это связано с ликвидацией террористов в Дженине.

Ранее мы рассказывали, что 7 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально подтвердил то, что бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и спецназа полиции ликвидировали террориста из Хавары. Этот преступник хладнокровно убил «двух прекрасных братьев Гилеля и Ягеля Янив, светлая им память».

«Наши отважные бойцы действовали с хирургической точностью в сердце логова убийц. Отдаю им честь и желаю выздоровления нашим раненным. Я раз за разом говорю: тот, кто поднимет на нас руку – заплатит за это», – заявил Нетаниягу.

Напомним, что в ходе операции правоохранителям удалось убить четырех террористов. В ходе боя несколько человек получили ранения. По информации СМИ, силы безопасности попали под обстрел, а в ПА заявили, что агенты под прикрытием въехали в лагерь беженцев на грузовике и окружили здание, где в то время скрывались разыскиваемые террористы. Силы безопасности также приняли решение о запуске ракеты по зданию, чтобы выманить преступников.

Также «Курсор» сообщал, что в ХАМАСе рассказали о своих планах на Рамадан. По словам представителя террористической организации Хазема Кассема, преступления якобы «террористических группировок поселенцев» в Иудее и Самарии является опасной эскалацией, подталкивающей к «взрывоопасной ситуации».

Помимо этого недавно в Иудее и Самарии прозвучал сигнал тревоги о возможном проникновении.