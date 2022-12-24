Полиция сообщила подробности обстрела маршрутки в Рахате

В субботу в середине дня возле торгового центра в южном бедуинском поселке Рахате было обстреляно маршрутное такси.
Об этом сообщает канал.
Полиция проинформировала, что в нападении подозревает исключительно криминальные элементы.
Нападавший был в маске, он перекрыл дорогу микроавтобусу и открыл стрельбу по маршрутке, в которой не было никого, кроме водителя. Он получил легкие ранения.
Полиция задержала виновника нападения. Им оказался 30-летний житель Рахата.
Ранее Курсор писал про обстрел маршрутки в Рахате: появилось видео с места происшествия.
Редакция уже информировала о криминальных войнах: в Негеве обстреляли семью бедуинов. На парковке на юге Израиля во время криминальных разборок обстрелу подверглась бедуинская семья. В результате один человек погиб.
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