Полиция сообщила подробности обстрела маршрутки в Рахате

Во время криминального столкновения в Рахате житель города перегородил дорогу маршрутке и открыл огонь по транспортному средству.

В субботу в середине дня возле торгового центра в южном бедуинском поселке Рахате было обстреляно маршрутное такси.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Полиция проинформировала, что в нападении подозревает исключительно криминальные элементы.

Нападавший был в маске, он перекрыл дорогу микроавтобусу и открыл стрельбу по маршрутке, в которой не было никого, кроме водителя. Он получил легкие ранения.

Полиция задержала виновника нападения. Им оказался 30-летний житель Рахата.

Ранее Курсор писал про обстрел маршрутки в Рахате: появилось видео с места происшествия.

Редакция уже информировала о криминальных войнах: в Негеве обстреляли семью бедуинов. На парковке на юге Израиля во время криминальных разборок обстрелу подверглась бедуинская семья. В результате один человек погиб.

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