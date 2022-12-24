В Эладе загорелась квартира: пострадали женщина и трое детей

Пожар возник в жилом доме в Эладе. Загорелась квартира на четвертом этаже.

Об этом сообщает Maariv.

Спасатели достали из огня женщину в тяжелом состоянии и троих детей. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте, после чего парамедики МАДА доставили обгоревшую семью в больницу для последующего лечения.

Ранее Курсор сообщал, что в Тайбе тяжело ранен 15-летний подросток.

Также мы писали, что шестилетний ребенок упал в русло реки во время прогулки по Араве. Состояние мальчика квалифицировали как средней степени тяжести.

Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось в Тель-Авиве в парке Яркон. Там детская коляска с полуторагодовалым ребенком случайно покатилась и оказалась в пруду.

Еще сообщалось, что емкость с кипящей водой перевернулась на двухлетнего мальчика в Бней-Браке. Прибывшие медики оказали ему первую помощь и эвакуировали в больницу с ожогами первой и второй степени.