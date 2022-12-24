В Эладе загорелась квартира: пострадали женщина и трое детей

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Новости Израиля, Происшествия
в эладе загорелась квартира: пострадали женщина и трое детей 24 декабря, 2022
Фото: Фото: пресс-служба спасательной службы

В результате пожара в квартире серьезно пострадали женщина и дети, которых смогли эвакуировать спасатели.

Пожар возник в жилом доме в Эладе. Загорелась квартира на четвертом этаже.

Об этом сообщает Maariv.

Спасатели достали из огня женщину в тяжелом состоянии и троих детей. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте, после чего парамедики МАДА доставили обгоревшую семью в больницу для последующего лечения.

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