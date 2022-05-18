Полиция задержала арабского террориста, бросавшего камни в солдат в Хуваре

В результате усмирения беспорядков в Самарии полицейские арестовали террориста, нападавшего на них. О раненых и пострадавших не сообщается.

В Самарии силами безопасности арестован палестинский араб, нападавший на солдат с камнями.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Израиль Медиа Архив.

По информации полиции, в Хуваре были беспорядки, экстремисты кидались на солдат с камнями и пытались отобрать оружие.

Ранее «Курсор» писал, что полиция обвинила активистку Ликуда в написании угроз семье Беннета. Илана Шпорта Хания обвиняется в написании писем с угрозами премьер-министру Беннету, его жене, сыну, а также генпрокурору Мандельблиту.

Редакция сообщала, что военный суд признал солдата ЦАХАЛа виновным в непредумышленном убийстве сержанта. Бывший военнослужащий ЦАХАЛа признан виновным в убийстве сержанта в феврале прошлого года из-за неосторожного обращения с оружием.

Также мы информировали, что начальник штаба ЦАХАЛа поприветствовал командующего ЦЕНТКОМ США в Тель-Авиве. Визит будет посвящен американо-израильскому сотрудничеству, поддержанию региональной стабильности и преодолению совместных оперативных угроз и вызовов, об этом говорится в заявлении израильских военных.

Ранее редакция передавала, что житель Тверии изнасиловал 8-летнюю девочку в парке Сакер в Иерусалиме. 55-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки. Случилось это в парке Сакер в Иерусалиме. Полиция обратилась к гражданам с заявлением.