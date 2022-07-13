СМИ сообщают о разладе между Беннетом и Лапидом

По сообщению корреспондента новостного канала КАН, канцелярия сменного премьер-министра Нафтали Беннета обвинила нынешнего премьер-министра Яира Лапида в том, что накануне визита в Израиль президента США Джо Байдена тот делает публичные высказывания, которые дискредитируют Беннета.

Об этом сообщил телеканал «Кан-11» со ссылкой на источники в окружении Беннета.

В частности, Беннет возмущен, что в СМИ публикуют новости, которые содержат нападки на него, а именно требований Беннета в качестве заместителя премьер-министра, в том числе брифинги, которые проводятся в преддверии визита Байдена.

По словам источников, бойкот Беннета заседания кабмина — это выражение протеста против поведения Лапида. При этом, отсутствие Беннета не прошло незамеченным, особенно, учитывая то, что Лапид только второй раз проводил заседания правительства в качестве премьер-министра. Почти половина министров опоздали или не пришли на это заседание.

Также сообщается, что Лапид якобы упрекнул Беннета в том, что он хочет «засветиться» в качестве «еще одного» премьер-министра на всех мероприятиях , где будет присутствовать Байден.

Ранее Курсор писал, что Беннет добивался условий экс-премьера, несмотря на то, что не имел на это права. Эти льготы включают водителя, команду из двух человек, бюджет на офис, охрану, освобождение от подоходного налога и захоронение на участке «Великие лидеры нации» иерусалимского кладбища на горе Герцля.

Наша редакция писала, что опрос показал, как союз Ганца-Саара повлияет на расстановку сил перед выборами. Объявленный в воскресенье союз между партиями «Кахоль-Лаван» Бени Ганца и «Тиква Хадаша» Гидеона Саара не приведет к серьезному политическому сдвигу между правым и левоцентристским блоками.

Кроме этого, новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Наша редакция информировала, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Курсор сообщал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу.

Напомним, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах.