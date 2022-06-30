«Пообещал покойному отцу»: Лапид рассказал, куда отправился сразу после роспуска Кнессета

Вступающий в должность премьер-министр Яир Лапид посетил Мемориал жертвам Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме вскоре после того, как Кнессет проголосовал за роспуск правительства.
Он сказал, что посетил мемориал в честь своего отца, пережившего Холокост.
«Сразу после голосования я отправился в Яд ва-Шем. Там я пообещал моему покойному отцу, что всегда буду держать Израиль сильным и способным защитить себя и своих детей», — говорится в заявлении Лапида.
Отец Лапида, Томми, родился в Сербии, но семья была захвачена нацистами и отправлена в Будапештское гетто.
Отец Томми был убит в концентрационном лагере, а Томми и его мать были спасены Раулем Валленбергом, шведским дипломатом, который, как известно, спас тысячи евреев от нацистов.
В конце концов Томми Лапид переехал в Израиль, где стал известным журналистом, драматургом и государственным министром.
Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.
«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.