«Пообещал покойному отцу»: Лапид рассказал, куда отправился сразу после роспуска Кнессета

Вступающий в должность премьер-министр Лапид посетил мемориал Холокоста Яд ва-Шем и поклялся, что Израиль всегда будет защищать себя.

Вступающий в должность премьер-министр Яир Лапид посетил Мемориал жертвам Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме вскоре после того, как Кнессет проголосовал за роспуск правительства.

Он сказал, что посетил мемориал в честь своего отца, пережившего Холокост.

Live update: Incoming PM Lapid visits Yad Vashem Holocaust memorial, vows Israel will always defend itself https://t.co/9yANbSL31T — TOI ALERTS (@TOIAlerts) June 30, 2022

«Сразу после голосования я отправился в Яд ва-Шем. Там я пообещал моему покойному отцу, что всегда буду держать Израиль сильным и способным защитить себя и своих детей», — говорится в заявлении Лапида.

Отец Лапида, Томми, родился в Сербии, но семья была захвачена нацистами и отправлена ​​в Будапештское гетто.

Отец Томми был убит в концентрационном лагере, а Томми и его мать были спасены Раулем Валленбергом, шведским дипломатом, который, как известно, спас тысячи евреев от нацистов.

В конце концов Томми Лапид переехал в Израиль, где стал известным журналистом, драматургом и государственным министром.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

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