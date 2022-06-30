«У меня нет радости»: Смотрич высказался о роспуске Кнессета

Глава оппозиционной ультраправой Партии религиозного сионизма, депутат Кнессета Бецалель Смотрич заявил, что он не испытывает «радости» по поводу роспуска Кнессета и предстоящих выборов.

«В этот день у меня нет радости. Мне очень больно из-за трудного года разделения и продажи еврейского государства нашим врагам, а также из-за попрания самых основных правил израильской демократии», — говорится в заявлении Смотрича.

«Я возлагаю большие надежды на исправление, устранение разногласий, восстановление национальной чести и укрепление еврейской идентичности Государства Израиль как еврейского и демократического государства», — добавил он.

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.