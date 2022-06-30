В Израиле распустили парламент: назначена дата выборов

Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

Кнессет официально распущен. Новые выборы пройдут 1 ноября.

Подача списков партий назначена на 14 и 15 сентября.

Неизбежный роспуск Кнессета был согласован между Лапидом и Беннетом на прошлой неделе после нескольких бунтов депутатов коалиции, подорвавших способность правительства принимать законы.

Выборы станут пятыми в Израиле за три с половиной года и обойдутся примерно в 2,4 миллиарда шекелей.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

Мы также писали, что Герцог поблагодарил Беннета за сотрудничество и оценил его работу на благо Израиля. Беннет посетил президента Герцога в его резиденции в Иерусалиме. Президент отметил достижения премьер-министра в рамках его деятельности на посту и поблагодарил за достижения.