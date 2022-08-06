Сдерот: сообщается о прямом попадании в здание

Осколки сбитой ракеты попали в здание в Сдероте. Пострадавших нет. Последствия выясняются. Жителей города просят без паники соблюдать рекомендации службы тыла.

ЦАХАЛ сообщил о прямом попадании в здание в Сдероте.

Об этом написал канал Израильские трудовыебудни.

Здание пострадало от осколков после перехвата. Раненых и жертв нет.

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Кроме того, служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

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