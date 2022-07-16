Порт Хайфа продали за «безумную» цену: кто стал владельцем

Компанию, которая приобрела порт Хайфа, теперь ждет огромная работа, если она хочет выдержать конкуренцию с китайской SIPG.

На этой неделе состоялся аукцион по продаже старого Хайфского порта. И победителем торгов стала частная индийская компания Adani и ее израильский партнер Gadot Chemical Tankers.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что компания предложила за порт наибольшую цену — 4,1 млрд шекелей, а их конкуренты группа Дани Унгера и Generation Capital предлагали сумму в 1,45 млрд меньше.

Владелец индийской компании Гаутам Адани подчеркнул, что очень рад успешной сделке и очень гордится быть в Хайфе, где индийцы вели в 1918 году одну из крупнейших в военной истории кавалерийских атак. Речь идет о сражении сражение за Хайфу между британскими и турецкими войсками в сентябре 1918 года, в котором принимала участие 15-я Индийская кавалерийская бригада.

Отмечается, что Гаутам Адани входит в пятерку самых богатых людей мира. Его компания владеет 13 портами, расположенными в Индии, Австралии, на Шри-Ланке. 70% суммы за порт будет внесено индийской компанией, а остальную сумму дадут израильские коллеги из Gadot Chemical Tankers.

Государство на этой сделке получит 2,65 млрд, а оставшаяся сумма будет потрачена на модернизацию порта и выплаты бонусов работникам.

Сообщается, что новых владельцев Хайфского порта ждет большая работа, если они хотят выдерживать конкуренцию с китайской компанией SIPG, владеющей новым портом в Ашдоде.

«Курсор» писал ранее, что в порту Хайфы произошла утечка опасного вещества, причал срочно закрыли.