Посол рф в Израиле боится «украинских израильтян»

Представитель российской федерации боится, что украинские евреи будут устраивать «провокации» в Израиле во время празднования Дня Победы.

Посол росси* в Израиле анатолий викторов боится, что выходцы из Украины будут устраивать провокации к 9 мая. День Победы в Израиле пройдет на государственном уровне.

Об этом представитель рф рассказал в интервью российским пропагандистским СМИ.

По словам викторова, во многих городах Израиля пройдут торжественные мероприятия ко Дню Победы. При этом посол сказал, что москва положительно относится к предложению Иерусалима о проведении встречи путина и Зеленского в столице еврейского государства.

Однако викторов сказал, что переговорный процесс должен получить «субстантивное наполнение». Именно это позволит сторонам документы с обязательствами и гарантиями.

Правда, что именно он имел в виду – непонятно. Наступление росси на Донбассе продолжается. Военные действия не утихают, а лишь набирают обороты.

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