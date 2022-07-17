Посол Украины: В Израиле участились антиукраинские протесты

Посол Украины сообщил, что россия финансирует антиукраинские протесты в Израиле, которые в последнее время усилились. «Я подошел к этим людям и спросил, сколько им платят», — рассказал Корнийчук.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил в недавних интервью СМИ, что, по его мнению, по всему Израилю участились протесты и демонстрации против Украины, которые, по его мнению, напрямую финансируются россией*.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

Он заявил, что «в последнее время в Израиле наблюдается тенденция антиукраинских протестов. Мы наблюдаем мероприятия, спонсируемые российскими деньгами. Такие демонстрации проходят в некоторых городах».

Корнийчук отметил: «Мы видели такое событие в Нетании, а на прошлой неделе в Хайфе были подняты российские флаги. Перед нашим посольством в Тель-Авиве прошли две антиукраинские демонстрации. Я подошел к этим людям и спросил, сколько им платят».

Тем не менее, невзирая на «купленные» демонстрации, он отметил, что реальная поддержка Украины в Израиле только растет. «Неважно, на каком языке они говорят. Большинство русскоязычных евреев уехали из россии, они бежали от тоталитарного режима. Поэтому, если человек приехал из россии, ему незачем поддерживать войну против Украины», — сказал Корнийчук.

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