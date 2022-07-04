Посольство Украины в Израиле прокомментировало сотрудничество с МВД

Посольство также поблагодарило Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) за решение об отмене ограничений на въезд в страну для граждан Украины.

Посольство Украины в Израиле ведет диалог с министерством внутренних дел и его главой Айелет Шакед.

Об этом сказано на странице посольства в Facebook.

Сообщается, что это сотрудничество поможет украинцем, в первую очередь детям и женщинам, которые пострадали из-за войны, начатой россией 24 февраля.

«У нас конструктивный диалог с министром внутренних дел Айелет Шакед. Мы рассчитываем, что это сотрудничество принесет пользу украинцам, преимущественно женщинам и детям, которые оказались крайне уязвимыми во время неспровоцированной кровопролитной войны россии против Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство поблагодарило БАГАЦ за отмену ограничений на въезд в еврейское государство украинских граждан.

«Мы благодарны Верховному суду Израиля за ожидаемое и обнадеживающее решение по процедуре въезда для граждан Украины», — написали в посольстве.

Напомним, что Израиль отменил ограничение на количество украинских беженцев.

Также мы сообщали, что министр МВД Айелет Шакед раскритиковала решение Верховного суда об украинских беженцах.

Курсор ранее писал, что посол Украины заявил, что запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни. Ранее власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.