Появилось видео атаки палестинцев на израильский автобус на шоссе 55

На кадрах видеорегистратора запечатлен момент, когда прошлой ночью палестинцы атаковали израильский автобус.

Dashcam footage shows Palestinians hurling several Molotov cocktails at an Israeli bus (line 189 from Immanuel to Bnei Brak) on the Route 55 highway near the West Bank village of Khirbat al-Nabi Elias last night. No injuries caused. pic.twitter.com/KSSGbKHxhQ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 19, 2022

Так, они бросили несколько коктейлей Молотова в проезжающий мимо автобус (маршрут 189 от Иммануэля до Бней-Брака) на шоссе 55 недалеко от деревни Хирбат ан-Наби Элиас в Самарии. К счастью, пассажирам и водителю никаких травм не причинено.

Ранее Курсор писал, что Лапид заявил: «Я внесу поправки в Закон о национальном государстве, если меня переизберут».

Кроме того, Израиль опасается, что Австралия может признать палестинское государство.

Также мы сообщали, что ХАМАС вербует малайзийских «кибертеррористов» — СМИ.