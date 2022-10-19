Появилось видео атаки палестинцев на израильский автобус на шоссе 55

11:49, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: pixabay.com

В очередной раз палестинские арабы, вооружившись коктейлями Молотова, атаковали израильский автобус. Момент попал на видео.

На кадрах видеорегистратора запечатлен момент, когда прошлой ночью палестинцы атаковали израильский автобус.

Так, они бросили несколько коктейлей Молотова в проезжающий мимо автобус (маршрут 189 от Иммануэля до Бней-Брака) на шоссе 55 недалеко от деревни Хирбат ан-Наби Элиас в Самарии. К счастью, пассажирам и водителю никаких травм не причинено.

Ранее Курсор писал, что Лапид заявил: «Я внесу поправки в Закон о национальном государстве, если меня переизберут». 

Кроме того, Израиль опасается, что Австралия может признать палестинское государство.

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