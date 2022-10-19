Появилось видео атаки палестинцев на израильский автобус на шоссе 55

На кадрах видеорегистратора запечатлен момент, когда прошлой ночью палестинцы атаковали израильский автобус.
Так, они бросили несколько коктейлей Молотова в проезжающий мимо автобус (маршрут 189 от Иммануэля до Бней-Брака) на шоссе 55 недалеко от деревни Хирбат ан-Наби Элиас в Самарии. К счастью, пассажирам и водителю никаких травм не причинено.
Ранее Курсор писал, что Лапид заявил: «Я внесу поправки в Закон о национальном государстве, если меня переизберут».
Кроме того, Израиль опасается, что Австралия может признать палестинское государство.
Также мы сообщали, что ХАМАС вербует малайзийских «кибертеррористов» — СМИ.