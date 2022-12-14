Появившиеся данные о сделке Ликуда и Яадут а-Тора вряд ли повлияют на переговоры — СМИ

Сообщается, что список требований, вероятно, просочился одной из сторон, чтобы заставить другую пойти на уступки, хотя источник и мотивы остаются неясными.

Список требований ультраортодоксальной партии «Яадут а-Тора», с которыми «Ликуд», как сообщается, согласился в рамках коалиционных переговоров и который был обнародован на 12-м канале, был частичным, декларативным и в основном существовал в предыдущих соглашениях и, следовательно, не повлияет на ход переговоров. Такое мнение высказал источник в «Яадут а-Тора».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно отчету, Нетаниягу согласился остановить производство электроэнергии по всему Израилю в Шабат; включить члена Главного раввината в комитет, который утверждает инфраструктурные работы в субботу; разрешить любому гражданину, который попросит об этом, быть захороненным в земле, а не в многоярусной могиле; увеличить количество пляжей с гендерной сегрегацией; создать правительственный орган, призванный отвечать на галахические (еврейские юридические) вопросы; финансировать национальную генизу (хранилище непригодных священных книг); отменить реформу зачисления, в соответствии с которой вместо экзаменов по гуманитарным наукам, в том числе по еврейским предметам, были введены проекты; «учить больше Торе светских студентов» и многое другое.

Соглашение началось с заявления: «Яадут а-Тора» выражает беспокойство по поводу еврейского характера государства из-за растущих лазеек в коммерческой деятельности в Шабат и еврейские праздники. «Ликуд» и его лидер рассмотрят претензии «Яадут а-Тора» по этому вопросу и его требования о принятии мер по этому вопросу».

Депутаты от оппозиции заявили, что соглашения нарушают статус-кво, а премьер-министр Яир Лапид заявил, что Нетаниягу «ведет нас к тому, чтобы стать галахическим государством».

«Ликуд» опубликовал заявление, в котором отрицает, что соглашение было завершено, заявив, что это был просто список требований «Яадут а-Тора» к переговорам, и что Нетаниягу не согласился ввести все заявленные изменения. В заявлении «Ликуда» конкретно упоминается пункт об электроэнергии как один из вопросов, с которым он не согласен.

Также «Ликуд» подчеркнул, что «любое окончательное соглашение сохранит статус-кво в вопросах религии и государства».

Ранее Курсор писал, что Яадут а-Тора и Ликуд договорились: какие должности получит партия ультраортодоксов. Между партиями достигнуто соглашение относительно позиций «Яадут а-Тора»в новом правительстве.

Наша редакция писала, что Ликуд отказался выполнить требование «Яадут а-Торы». «Яадут а-Тора» потребовала от Ликуда закрепления в коалиционных соглашениях строительства подъездной дороги к больнице Маейни Хашуа.

Курсор также сообщал, что Нетаниягу сделал важное заявление в Кнессете. Назначенный премьер-министр призвал представителей оппозиции «принять выбор граждан страны и прекратить запугивать и лгать».

Напомним, что партия «Ликуд» сообщила своим партнерам по коалиции, что «пункт о внуках» в Законе о возвращении не будет отменен.