Правительство: Модернизация и реконструкция инфраструктуры Стены плача обойдется в 110 миллионов шекелей

Сегодня, 16 января, правительство утвердило план реконструкции и модернизации инфраструктуры Стены плача в Иерусалиме.

Правительство в ходе сегодняшнего воскресного заседания утвердило модернизацию и реконструкцию инфраструктуры Стены плача.

Об этом сообщает израильское новостное издание «Маарив».

Сообщается, что реализация плана по усовершенствованию инфраструктуры культового объекта обойдется в 110 миллионов шекелей и будет способствовать, как надеются в правительстве, росту посещения иностранными туристами, а также израильтянами этого святого для евреев места.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что специалисты оценили потери израильского туризма от пандемии COVID-19.

«Пройдет несколько лет, прежде чем Израиль вернется к докоронавирусным цифрам, которые в 2019 году составляли колоссальные 4,5 миллиона туристов», — заявила заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Наум.

Кроме того, стало известно, что Израиль попал в эпицентр бури штамма Омикрон.

Омикрон уже достиг почти каждого дома.

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