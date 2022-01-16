Правительство: Модернизация и реконструкция инфраструктуры Стены плача обойдется в 110 миллионов шекелей

Правительство в ходе сегодняшнего воскресного заседания утвердило модернизацию и реконструкцию инфраструктуры Стены плача.
Об этом сообщает израильское новостное издание «Маарив».
Сообщается, что реализация плана по усовершенствованию инфраструктуры культового объекта обойдется в 110 миллионов шекелей и будет способствовать, как надеются в правительстве, росту посещения иностранными туристами, а также израильтянами этого святого для евреев места.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что специалисты оценили потери израильского туризма от пандемии COVID-19.
«Пройдет несколько лет, прежде чем Израиль вернется к докоронавирусным цифрам, которые в 2019 году составляли колоссальные 4,5 миллиона туристов», — заявила заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Наум.
Кроме того, стало известно, что Израиль попал в эпицентр бури штамма Омикрон.
Омикрон уже достиг почти каждого дома.
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