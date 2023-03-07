Правовая реформа: Герцог встретился с топ-бизнесменами

Президент Ицхак Герцог во вторник, 7 марта, встретился с представителями форума 27 крупнейших компаний израильской экономики.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что представители форума выразили серьезную обеспокоенность потенциальным ущербом для экономики страны, который может быть нанесен предложенными правительством судебными реформами в их нынешнем виде.

Участники также попросили Герцога продолжить свои усилия по достижению широкого консенсуса.

Как известно, в понедельник, 6 марта, демонстранты собрались у домов спикера Кнессета Амира Оханы, министра экономики Нира Бараката, министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ави Дихтера и министра науки и технологий Офира Акуниса (все — члены партии «Ликуд»). участники акции размахивали флагами и скандировали песни протеста. Митингующие протестовали против проводящийся правительством судебной реформы.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Также Курсор, информировал о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.