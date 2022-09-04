Президент Германии принес извинения Герцогу

В связи с мероприятиями, посвященными годовщине теракта в Мюнхене, президент Германии Штайнмайер выступил с речью, где признал позором замалчивание трагической гибели спортсменов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес извинения президенту Израиля Ицхаку Герцогу в связи с трагедией на Олимпиаде в Мюнхене.

Он заявил: «Мы, как нация, всячески замалчивали теракт в Мюнхене — это позорно и постыдно».

В Мюнхене проходят мероприятия, посвященные жертвам трагедии, их приурочили к 50-й годовщине теракта.

Ранее Курсор писал о теракте на Олимпиаде в Мюнхене: стало известно о новом предложении Германии для семей погибших спортсменов. Немецкие власти намерены попытаться урегулировать конфликт с семьями погибших спортсменов и обсуждают увеличение суммы компенсаций.

Напомним, мы информировали, что разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене. Скандал с суммой компенсации семьям спортсменов, погибших в теракте в Мюнхене, может повлиять на поездку президента Герцога в Германию.

Также напомним про бойкот открытия мемориала в Мюнхене: Германия прокомментировала решение семей погибших спортсменов. Правительство Германии сожалеет, что члены семей погибших в Мюнхене израильских спортсменов отказываются приезжать на церемонию памяти, но все еще надеется урегулировать вопрос.

Кроме того, наш сайт писал, что Герцог обратился к израильтянам перед вылетом в Германию. Президент государства вылетел с государственным визитом в Германию, где примет участие в церемонии, посвященной 50-летию массового убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене.