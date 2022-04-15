Президент Ицхак Герцог поздравил израильтян с Песахом

Президент Израиля рассказал о важности поддержи еврейских общин по всему миру, в том числе и в Украине. Также он напомнил евреям о том, что нужно помнить единении и свободе.

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил израильтян с праздником Песах. Так, он обратился также и к евреям, которые живут и в других странах. Он напомнил, что Песах — это праздник свободы.

«Это веха на пути нашей трансформации из группы индивидов в собственную нацию, в единый народ. С течением времени становится все труднее сохранять эту концепцию единства, это мышление единого народа. Тем не менее со сменой поколений укрепление нашей коллективной идентичности, укрепление нашего чувства общности и восстановление нашего единства становятся гораздо более важными, по сути, критически важными задачами для нашего общего будущего», — сказал Герцог.

Также президент заявил, что Государство Израиль бережет безопасность еврейских семей, а также отметил значимость еврейских общин по всему миру для самого Израиля. Он сказал, что Израиль чувствует все проблемы каждой из еврейских общин в мире.

Ознакомиться с полным обращением президента можно ниже:

Отметим, что по случаю праздника Песах президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог проведут свой первый «седер» в президентской резиденции в Иерусалиме. Вместе с тремя их сыновьями к праздничной трапезе президента и первой леди присоединятся израильские солдаты, находящиеся в стране без родителей, а также семья новых репатриантов из Украины, спасшихся от войны.

Ранее наш сайт писал, что Герцог заявил, что надеется вскоре встретиться с главой ПА Аббасом.

Кроме того, Курсор сообщал, что в резиденцию Ицхака Герцога доставлена самая большая маца страны.

Еще напомним, что вице-президент США провела телефонный разговор с Ицхаком Герцогом.