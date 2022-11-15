«Дальше будет больше»: Нетаниягу похвастался новым достижением

Бывший премьер-министр, который собирается вернуться в офис, обещает написать новые тома о своей жизни и получает платиновую награду от Израильской ассоциации книгоиздателей.

Лидер партии «Ликуд», член Кнессета Биньямин Нетаниягу, в понедельник отпраздновал 40 000 проданных экземпляров своей автобиографии, выпущенной в прошлом месяце.

Нетаниягу, бывший премьер-министр, который должен вернуться в свой офис после победы на выборах в этом месяце, пообещал написать еще один том «Биби: моя история».

На мероприятии, организованном издателем его книги в Иерусалиме, 73-летний Нетаниягу сказал: «Дождитесь следующего тома — дальше будет больше».

На мероприятии Бенджамин Тривакс, председатель Израильской ассоциации книгоиздателей, вручил Нетаниягу платиновую награду за достижение этой вехи.

Тривакс сказал, что это «беспрецедентное достижение», когда такое количество экземпляров книги было продано менее чем за месяц после ее выпуска.

Прежде чем быть свергнутым на выборах в 2021 году, Нетаниягу был лидером Израиля дольше всех — 12 лет.

Ранее Курсор писал, что Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле.

Кроме того, СМИ узнали, какую должность Биньямин Нетаниягу предлагает Арье Дери.