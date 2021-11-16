Прогноз погоды в Израиле на 17 ноября: переменная облачность и потепление

Синоптики сделали прогноз погоды на 17 ноября. По словам экспертов, в Израиле будет наблюдаться переменная облачность. Однако температура воздуха в стране немного поднимется. Также прогнозируются небольшие дожди на вторую половину дня, которые пройдут в центре и на севере страны.
Температура воздуха по городам Израиля:
Иерусалим: облачно, +22°С днем, +16°С ночью;
Тель-Авив: пасмурно, +25°С днем, +16°С ночью;
Хайфа: облачно, +23°С днем, +19°С ночью;
Беэр Шева: малооблачно, +25°С днем, +16°С ночью;
Эйлат: ясно, +27°С днем, +19°С ночью;
Тверия: малооблачно, +29°С днем, +18°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 17 ноября составит:
Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Скорость ветра 10-25 км/ч.
Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Скорость ветра 10-25 км/ч.
Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Скорость ветра 10-25 км/ч.
Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Скорость ветра 10-20 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 28°С.
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