Прогноз погоды в Израиле на 17 ноября: переменная облачность и потепление

Синоптики сделали прогноз погоды на 17 ноября. По словам экспертов, в Израиле будет наблюдаться переменная облачность. Однако температура воздуха в стране немного поднимется. Также прогнозируются небольшие дожди на вторую половину дня, которые пройдут в центре и на севере страны.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: облачно, +22°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: пасмурно, +25°С днем, +16°С ночью;

Хайфа: облачно, +23°С днем, +19°С ночью;

Беэр Шева: малооблачно, +25°С днем, +16°С ночью;

Эйлат: ясно, +27°С днем, +19°С ночью;

Тверия: малооблачно, +29°С днем, +18°С ночью.

На пляжах Израиля температура воды 17 ноября составит:

Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Скорость ветра 10-25 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Скорость ветра 10-25 км/ч.

Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 24°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Скорость ветра 10-25 км/ч.

Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Скорость ветра 10-20 км/ч.

Температура воды в Мертвом море в районе 28°С.

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