Инцидент с раввином уже прокомментировал Смотрич, который возложил за него ответственность на оппозиционеров Ганца и Лапида.

Сегодня утром прохожий намеренно атаковал раввина Лео Ди, когда тот совершал молитву на площади Дизенгоф.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

На запись камеры попал прохожий, подошедший и толкнувший Ди, когда тот публично молился, держа в руках лулав и этрог.

Комментарий относительно этого инцидента уже дал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Его огорчила эта ситуация, тем более что речь идет о таком человеке, как Лео Ди.

«Тель-Авив не должен становиться опасен для религиозных людей. Ответственность за происходящее целиком лежит на Бени Ганце и Яире Лапиде. Протест стал протестом против традиций Израиля. Это невыносимо. Остановитесь», – заявил он.

Напомним, что раввин Лео Ди потерял супругу и двух дочерей в результате теракта в долине реки Иордан, который произошел 7 апреля. После этого отец и муж выразил надежду, что справедливость восторжествует.

Семья ехала в двух авто – отец впереди, а супруга с дочерьми позади. Автомобиль с тремя женщинами начали преследовать вооруженные палестинцы, а после открыли по ним огонь. На месте трагедии обнаружили 22 гильзы.

Позже раввин рассказал, как узнал о смерти дочерей. Также вскоре вспыхнул скандал из-за сюжета CNN об убийстве семьи Ди, но позже ведущая издания принесла извинения.

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